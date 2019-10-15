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“Pirinç tarlalarından yüksek öğretime birlikte başaracağız Osmancık” projesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde, öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarında başarılarını artırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Pirinç Tarlalarından Yükseköğretime Birlikte Başaracağız Osmancık” projesi hayata geçiriliyor. 

“Pirinç tarlalarından yüksek öğretime birlikte başaracağız Osmancık” projesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde, öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarında başarılarını artırmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Pirinç Tarlalarından Yükseköğretime Birlikte Başaracağız Osmancık” projesi hayata geçiriliyor. 

15 Ekim 2019 Salı 18:36
“Pirinç tarlalarından yüksek öğretime birlikte başaracağız Osmancık” projesi

Proje ilçede 8 ve 12.sınıflarda eğitim gören öğrencileri kapsarken Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör işbirliği protokolünü imzaladı. 
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, proje ile birlikte ilçenin sınavlardaki başarı seviyesinin yükselmesini hedeflediklerini belirterek “İlçemizin akademik başarısına katkı sunmak, kültürel, maddi ve manevi değerlerimizin yaşatılması, öğrencilerimizce bilinirliğinin artırılması amacıyla başlattığımız ‘Pirinç Tarlalarından Yükseköğretime Birlikte Başaracağız Osmancık’’ projemizin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu noktada eğitime desteğinden dolayı Osmancık Belediye Başkanımız nezdinde tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de “İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi, değerlerimizi daha iyi öğrenmesi için Millî Eğitim Müdürlüğümüze katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi 
Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesinin desteği ile projenin başarı ile sonuçlanacağını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, desteklerinden dolayı Kaymakam Alkan ve Başkan Gelgör’e teşekkür etti. 
Proje kapsamında her ay belirlenen takvim doğrultusunda 8 ve 12. Sınıflara yönelik deneme sınavıyla ilçedeki öğrencilerin durumları tespit edilerek bununla ilgili çalışmalar yapılacak. Sınavlara ilçedeki tüm ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile Halk Eğitim Müdürlüğünde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden öğrenciler katılacak. Deneme cevap anahtarı aynı gün, sınav sonuçları ise sınavdan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sitesinde yayınlanacak. 
“Pirinç Tarlalarından Yükseköğretime Birlikte Başaracağız Osmancık’’ projesi kapsamında Deneme Sınavları, gezi ziyaretleri, kariyer günleri ve kişisel gelişim seminerleri düzenlenecek. Projeye 17 Ekim Perşembe günü 7, 8, 11 ve 12. Sınıflara yönelik yapılacak ilk deneme sınavı ile başlanacak. 

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