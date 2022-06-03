Pirbaba Sosyal Tesisleri yeniden faaliyete geçti
Çorum Belediyesi’ne ait Pirbaba Sosyal Tesisleri kısa bir süre önce başlatılan tadilat çalışmasının ardından yeniden faaliyete geçti
Güncel 03.06.2022, 19:53
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Açıldığı günden beri Çorumlular tarafından büyük bir talep gören Çorum Belediyesi Pirbaba Sosyal Tesisleri misafirlerine daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için mutfak bölümünde yenileme çalışması yapıldı. Kısa bir süredir tadilat çalışmaları nedeniyle kapalı olan tesis tekrar açılarak faaliyete geçti.
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