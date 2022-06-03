Pirbaba Sosyal Tesisleri yeniden faaliyete geçti

Açıldığı günden beri Çorumlular tarafından büyük bir talep gören Çorum Belediyesi Pirbaba Sosyal Tesisleri misafirlerine daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için mutfak bölümünde yenileme çalışması yapıldı. Kısa bir süredir tadilat çalışmaları nedeniyle kapalı olan tesis tekrar açılarak faaliyete geçti.



