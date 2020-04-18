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Pirbaba sosyal tesisinde tadilat çalışmaları başladı

Çorum Belediyesi, Millet Bahçesi içerisinde bulunan sosyal tesislerden sonra Pirbaba Parkı içerisinde de yeni bir sosyal tesis daha açacak. Pirbaba sosyal tesislerinde tadilat çalışmaları başladı. 

Pirbaba sosyal tesisinde tadilat çalışmaları başladı

Çorum Belediyesi, Millet Bahçesi içerisinde bulunan sosyal tesislerden sonra Pirbaba Parkı içerisinde de yeni bir sosyal tesis daha açacak. Pirbaba sosyal tesislerinde tadilat çalışmaları başladı. 

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:48
Pirbaba sosyal tesisinde tadilat çalışmaları başladı

Mart ayı içerisinde yapılan tadilat ihalesi ile birlikte çalışmalarına başlanan Çorum Belediyesi Pirbaba Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a yakışır bir sosyal tesis daha kazandıracaklarını belirtti. Millet Bahçesi içerisinde açılan Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri’nin Çorum halkı tarafından çok beğenildiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Sosyal tesislerimizin devamının geleceğini daha önce ifade etmiştik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmekten gurur duyuyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz sürerken bir yandan da sürecin ardından vatandaşlarımızın daha güzel bir Çorum’a kavuşması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz bu süreçte lütfen hem kendi sağlıkları hem de sevdiklerinin sağlığı için evlerinde kalmaya devam etsinler. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Çorum’a kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.04.2020 17:34
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