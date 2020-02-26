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Pirbaba Kafe onarılacak

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Pirbaba Kafe’nin tadilatı nedeniyle gerçekleştirilen ihalede 5 teklif sunuldu. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın tarafından yönetilen ve internet üzerinden tekliflerin sunulduğu ihalede yaklaşık maliyet 305 bin 66 lira 79 Kr. olarak belirlenirken İsa Ünlü 147.700 lira, Murat Zurnacı 181.000 lira, Ömer Faruk Uysal 186.000 lira, Hüseyin sarı 197.000 lira ve Yakup Uslu 312.900 lira teklifte bulundu. İhaleye katılanlar arasında yapılacak incelemenin ardından ihale sonucunun açıklanacağı belirtildi. (Erkan BAYATLI)

Pirbaba Kafe onarılacak

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Pirbaba Kafe’nin tadilatı nedeniyle gerçekleştirilen ihalede 5 teklif sunuldu. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın tarafından yönetilen ve internet üzerinden tekliflerin sunulduğu ihalede yaklaşık maliyet 305 bin 66 lira 79 Kr. olarak belirlenirken İsa Ünlü 147.700 lira, Murat Zurnacı 181.000 lira, Ömer Faruk Uysal 186.000 lira, Hüseyin sarı 197.000 lira ve Yakup Uslu 312.900 lira teklifte bulundu. İhaleye katılanlar arasında yapılacak incelemenin ardından ihale sonucunun açıklanacağı belirtildi. (Erkan BAYATLI)

26 Şubat 2020 Çarşamba 19:28
Pirbaba Kafe onarılacak
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