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“Pinhani” gençleri coşturdu

Türkiye’de 2004 yılında kurulan alternatif rock müzik grubu Pinhani, Çorum’da sahne aldı.

“Pinhani” gençleri coşturdu

Türkiye’de 2004 yılında kurulan alternatif rock müzik grubu Pinhani, Çorum’da sahne aldı.

16 Temmuz 2019 Salı 21:20
“Pinhani” gençleri coşturdu

Geçtiğimiz yıllarda da ilimize bir çok kez gelerek sahne alan Pinhani son olarak 36. Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında bir konser verdi.

Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Fuar alanında düzenlenen ve ağırlıklı olarak gençlerin oluşturduğu binlerce vatandaşın katıldığı bir konser veren grup izleyenleri coşturdu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan grup konser boyunca rock, türkü ve slow tarzda seslendirdiği eserlerle izleyenleri memmun etti.

Pinhani’nin kurucusu, vokalisti, ses yazarı ve bestecisi Sinan Kaynakçı, Çorum’da yeniden bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek gördükleri ilgiden yine memnun kaldıklarını kaydetti. Kaynakçı ayrıca bir çok müzik aletini de çalarak büyük alkış topladı.

Gençlerin coşkusuna ortak olan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konser sonunda sahneye gelerek ekibe teşekkür etti ve çiçek takdim etti.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

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