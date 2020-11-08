Pınarçay’ın su sorunu çözülüyor

Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında Pınarçay Köyü’nü su verilmesi konusundaki Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün yazısı görüşüldü.

Talep yazısında Pınarçay Köyü’nde su olmadığı, Özel İdare’nin arama çalışmalarına rağmen su kaynağı bulunamadığı, köye yakın olan Çorum Belediyesi’ne ait su arıtma istasyonundan su verilmesinin talep edildiği açıklandı.

Meclis Başkan Vekili İsmail Bölübaşı ise su kanalının Özel İdare tarafından yaptırılacağını, böyle bir çalışmanın belediyeye maddi külfet getirmeyeceğini, peşin ödemeli su sayacı taktırılacağı için su parasının ödenmemesi gibi bir durum da yaşanmayacağını, belediyenin mağduriyeti gidermek adına bir çalışma yapacağını söyledi.

Pınarçay Köyü’ne su verilmesi hususu, Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edildi.

(Haber Merkezi)