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Pınar Uz, Laçin’in yeni kaymakamı

Çorum’un Laçin Kaymakamı İbrahim Coşkunarslan, Sivas'ın Doğanşar Kaymakamlığı'na atandı. Yerine ise Isparta Gelendost Kaymakamı Pınar Uz atandı.

Güncel 30.06.2021, 22:44
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Pınar Uz, Laçin’in yeni kaymakamı

Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı Emine Karataş'ın ardından Şubat 2021'de Laçin Kaykamalığı'na atanan İbrahim Coşkunarslan, Sivas'ın Doğanşar Kaymakamlığına atandı. Coşkunarslan'dan boşalan Laçin Kaymakamlığı görevine ise Isparta Gelendost Kaymakamı Pınar Uz atandı.
Laçin Kaymakamlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kaymakam İbrahim Coşkunarslan, “Vekaleten Doğanşar Kaymakamlığına atanmam nedeniyle, 08.02.2021 tarihinden beri görev yapmaktan onur ve mutluluk duyduğum Laçin’imizden ayrılıyorum. İlk görev yerim Laçin’in benim nezdimde her zaman ayrı bir yeri olacaktır. Siz değerli hemşehrilerimizden görev yaptığım süre boyunca hep dostluk, sevgi, muhabbet ve güler yüz gördük. Sizlere layıkıyla hizmet edebilmek için tüm gayretimizle, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
 

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