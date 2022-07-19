Pınar Teknoloji Tasarım Koleji’nden Avrupa’ya açılan kapılar

Pınar Teknoloji Tasarım/Sağlık Koleji Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı katkılarıyla Erasmus projesi kapsamında 20 öğrenci ve 4 öğretmen ile Almanya/Witten kentinde staj programının ilk bölümünü 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ile başarıyla tamamladı. Geriye kalan 3 hareketlilik programı Kasım ayına kadar tamamlayacak.

Pınar Kolejinin öğrencilerine sağladığı tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Europass Belgesi

(Avrupa’nın farklı ülkelerinde eğitim görme ve çalışma ile ilgili güvenilir akredite edilmiş belge) sayesinde Hümeysa Dur, İrem Ay ve Pelin Sırça isimli öğrenciler iş teklifi aldılar. Böylelikle, staj dönemi sonunda Almanya’da hem okuma hem de çalışma fırsatını yakaladılar.

Bu ay içinde başlayacak dil kursundan sonra gençler Almanya’ya dönüş yapıp hem eğitim dönemlerine, hem de iş hayatına başlayacaklar. 3 yıl sürecek olan eğitim-öğretim hayatları sonunda öğrenciler haftanın üç günü eğitim, iki günü ise işyerlerinde çalışarak iş ve eğitim hayatlarına adım atacaklar.

Pınar Teknoloji Tasarım Koleji Yöneticisi Onur Yazgan, “Öğrencilerimizin, Covit aşısını bulan, akademisyen Prof. Dr. Özlem Türeci Hanımefendi gibi olmalarını istiyoruz. Ya da Mercedes SLK ve C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen EQS ve Volkswagen Golf GTI şimdi de TOGG arabalarının tasarımcısı Murat Günak Beyefendi gibi olup tüm insanlığa hizmet etmelerini, dünyanın hayran kaldığı, ülkesini, milletini unutmayan insanlar olmalarını istiyoruz.” dedi.

Öğrenciler adına konuşan Hümeysa Dur ise,“Staj esnasında diğer ülkelerden gelen yaşıtlarımızı görüp onlardan daha yetenekli olduğumuzu farketmemiz bizi çok mutlu etti. Pınar Teknoloji Tasarım/Sağlık Kolejini açarak bize eğitim imkânı veren başta kurucumuz Murat Yıldırım Bey’e, bizlerin üzerinde emeği olan tüm öğretmenlerimize ve Almanya’da bizlere güvenen Doç. Dr. Tuncay Yeşilöz’e sonsuz şükranlarımızı sunarız.” dedi.



