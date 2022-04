Pınar, Tales Matematik Olimpiyatları’nda finalde

Bu zorlu yarışmaya yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından yarışmacılar her yılın Mart ayında yarışmanın birinci aşamasına katılıyor. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler ise Mayıs ayında Aydın ilinde yapılacak finale katılmaya hak kazanıyor. Öğrencilere her bir aşamada 25 soruluk çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular sorulup 60 dakikada testi bitirmeleri isteniyor.

Danışman Matematik Öğretmeni Mehmet Kırkın, Ömer Asaf’ın derece yapacağını bildiğini ifade ederek, “Bu başarı Pınar Anadolu Lisesi’nin tüm öğretmenlerinin başarısıdır” derken, Ömer Asaf da, “Uzun zamandır Pınar ailesinde eğitim görmekteyim . Bu ailenin bir üyesi olmaktan çok mutluyum, ülkeme ve milletime büyük hizmetler etmek istiyorum” dedi.

Türkiye de MY Kolej grubunun Çorum’dan doğmasına sebep olan Pınar Eğitim Kurumları, bu yıl 30.yılını yaşıyor. Ayrıca 10 ilde 18 kampüsünde Çorum’un ülkeye tanıtımı açısından büyük katkı sağlıyor.

(Haber Merkezi)