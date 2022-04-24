Pınar, Tales Matematik Olimpiyatları’nda finalde
Pınar Anadolu Lisesi 7. Ulusal Tales Matematik Olimpiyatlarında adını finale yazdırdı. Pınar Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Sadıklı, olimpiyatta büyük başarı göstererek birçok okulu ve yarışmacıyı geride bırakarak finale katılmaya hak kazandı.
Bu zorlu yarışmaya yurt içinden ve dünyanın dört bir yanından yarışmacılar her yılın Mart ayında yarışmanın birinci aşamasına katılıyor. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler ise Mayıs ayında Aydın ilinde yapılacak finale katılmaya hak kazanıyor. Öğrencilere her bir aşamada 25 soruluk çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular sorulup 60 dakikada testi bitirmeleri isteniyor.
Danışman Matematik Öğretmeni Mehmet Kırkın, Ömer Asaf’ın derece yapacağını bildiğini ifade ederek, “Bu başarı Pınar Anadolu Lisesi’nin tüm öğretmenlerinin başarısıdır” derken, Ömer Asaf da, “Uzun zamandır Pınar ailesinde eğitim görmekteyim . Bu ailenin bir üyesi olmaktan çok mutluyum, ülkeme ve milletime büyük hizmetler etmek istiyorum” dedi.
Türkiye de MY Kolej grubunun Çorum’dan doğmasına sebep olan Pınar Eğitim Kurumları, bu yıl 30.yılını yaşıyor. Ayrıca 10 ilde 18 kampüsünde Çorum’un ülkeye tanıtımı açısından büyük katkı sağlıyor.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
|14. Sivasspor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25