Pınar öğrencilerinden ONKO-SAV’a destek

Çorum’un gözde okullarından Pınar Koleji öğrencileri Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Savaşım Derneği’ne (ONKO-SAV) yardımda bulundu.

Pınar Koleji öğrencileri, velileri ve çalışanlarından gelen giysi, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar ONKO-SAV’ın Bahçelievler’de düzenlediği kermese Pınar Koleji İlköğretim Müdür Yardımcısı Burak Çakır ve Silmkent Kampüsü Halkla İlişkiler Sorumlusu Gönül Erçel aracılığıyla teslim edildi.

Pınar Koleji yetkilileri yaptıkları açıklamada Çorum’da toplum yararına olan, sosyal sorumluluk içeren tüm organizasyon ve faaliyetlerde üzerine düşen her türlü konuda yanlarında olup bu gibi halkla ilişkiler faaliyetlerine destek olacağını söyledi.

ONKO-SAV Derneği yetkilileri de kermeslerine gösterilen ilgiden dolayı Pınar Koleji ailesine memnuniyetlerini iletip teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

