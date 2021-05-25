Pınar Koleji’nin yeni kampüsüne tam not

Özel Pınar Koleji’nin okul yönetimi ve idarecileriyle bir süre sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Kodek, Pınar Koleji Silmkent Kampüsü’nü çok beğendiğini, Çorum için önemli bir yatırım ve değer olduğunu belirtti.

Pınar Koleji Silmkent Kampüsü Okul Müdürü Hasan Tay, yüz yüze eğitim başladığında, çocukların da bulunduğu ortama gelerek öğrencilerle tanışıp sohbet etmek istediğini dile getiren Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e okul ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

