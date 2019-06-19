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Pınar Koleji’nden Ovasaray’a kitaplık

Sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Pınar Koleji tarafından Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu’na yaptırılan kitaplık köşesi, öğrencilerin kullanımına açıldı. Açılış etkinliğine Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, Pınar Koleji öğretmenleri ve öğrencileri, Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Balcı, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Pınar Koleji’nden Ovasaray’a kitaplık

Sosyal sorumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Pınar Koleji tarafından Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu’na yaptırılan kitaplık köşesi, öğrencilerin kullanımına açıldı. Açılış etkinliğine Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, Pınar Koleji öğretmenleri ve öğrencileri, Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Balcı, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:52
Pınar Koleji’nden Ovasaray’a kitaplık

Kitaplık köşesinin açılışını yapan Kazım Alpoğlu, konuşmasında Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu’nun daha önce ziyaret edildiğini ve yapılabilecek projelerin görüşüldüğünü ifade etti.

Pınar Koleji Sosyal Yardımlaşma ve Kütüphanecilik Kulübü’nün işbirliği ile gerçekleşen proje kapsamında iki adet kitaplık ve Pınar Koleji öğrencilerinin kitap kumbaralarında toplanan kitapların armağan edildiğini belirten Alpoğlu, ufku geniş, zihni berrak bireylerin yetişebilmesinin ancak okuyarak mümkün olacağını vurgulayarak, sosyal sorumluluk çalışmalarının farklı projelerle devam edeceğini söyledi.

Alpoğlu, okullarının kıymetli bir köşesini tahsis ettikleri ve onları güzel bir şekilde ağırladıkları için Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Balcı’ya teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Balcı da yapılan proje kapsamında okullarını tercih ettikleri ve okuyan güzel nesiller yetişmesine katkıda bulundukları için teşekkürlerini sundu.

Yeni kitaplıklarına ve kitaplarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Açılış sonrası ikramlar yapıldı, Pınar Koleji ve Ovasaray Şehit Arslan Eren İlk ve Ortaokulu öğrencileri birlikte Ovasaray köyünü gezerek güzel vakit geçirdiler. (Haber Merkezi)

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