Pınar Koleji’nde tasarım sergisi

Pınar Teknoloji Tasarım ve İnovasyon Koleji fuaye alanında düzenlenen sergiyi açan Koordinatör Erol Tonga, inovasyonun ve hayal kurarak yeni teknolojiler üretmenin önemine dikkat çekti.

Okul müdürü İsmail Madan da, pandemi döneminde ve uzaktan eğitimin olumsuzluğuna rağmen bu çalışmaları çıkaran öğrencileri kutladı ve katılım belgelerini verdi.

(Haber Merkezi)

