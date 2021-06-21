Pınar Koleji’nde tasarım sergisi
Pınar Koleji Tasarım ve İnovasyon Bölümü 10. sınıf öğrencilerinin bölüm öğretmenleri Esra Arslan ve Alperen Özalp’ın yönetiminde hazırladıkları “Temel Tasarım ve Temel Desen” içerikli sergi açıldı.
Güncel 21.06.2021, 23:32
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Pınar Teknoloji Tasarım ve İnovasyon Koleji fuaye alanında düzenlenen sergiyi açan Koordinatör Erol Tonga, inovasyonun ve hayal kurarak yeni teknolojiler üretmenin önemine dikkat çekti.
Okul müdürü İsmail Madan da, pandemi döneminde ve uzaktan eğitimin olumsuzluğuna rağmen bu çalışmaları çıkaran öğrencileri kutladı ve katılım belgelerini verdi.
(Haber Merkezi)
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