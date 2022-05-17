Pınar Koleji’nde halk oyunları şöleni

Özel bir anma teması ile hazırlanan gecede yurdun farklı yöresinden oyunlar sergilendi.

Sahneye ilk olarak “Türkiyem dansı” ile çıkan öğrenciler, sonrasında Kemal Sunal'ın anıldığı Diyarbakır yöresine ait halk oyununu oynadılar.

Büyük üstat Neşet Ertaş'ın anıldığı dansın ardından birçok türküye ses olmuş Kıvırcık Ali de Tokat yöresi halayı ile anılırken, ismini ve türkülerini 7'den 70'e herkesin bildiği Kazım Koyuncu'nun anısı güzel bir Karadeniz kareografisi ile canlandırıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına zeybek gösterisinin de sunulduğu etkinlik, büyük bir beğeniyle izlendi.

(Haber Merkezi)

