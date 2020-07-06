Pınar Koleji yeniden yapılanıyor

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım ALPOĞLU, yapımı devam eden yeni kampüsü ile daha da büyüyen ve öğretmen kadrosuna önemli isimleri dahil eden kurumlarının ilk ve ortaokul öğrencilerine bundan sonra Silmkent kampüsünde hizmet vereceğini söyledi.

BİNEVLER KAMPÜSÜ ANADOLU LİSESİ OLDU

Pınar Koleji’nin Binevler’de bulunan kampüsünün ise bu yıldan itibaren yalnızca Anadolu lisesi olarak yeniden dizayn edilerek eğitim öğretim yılına hazırlandığını kaydeden Kazım ALPOĞLU, “Huzurlu, güvenli iç ve dış mekanlarıyla, Çorum’un en seçkin öğretmenleriyle yeni eğitim öğretime başlayacak Anadolu Lisemiz öğrenci ve velilerimizin tercih noktası olacaktır” dedi.

SAĞLIK VE TEKNOLOJİ LİSESİ

Pınar Eğitim kurumlarının diğer üyesi olan İnönü Caddesi üzerindeki Sağlık Koleji ve Tasarım Teknoloji-İnovasyon Lisesi’nin ise üstün beceri ve yetenek sahibi, çağın gerektirdiği donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyen ALPOĞLU, “Öğrencilerimize %100 devlet desteği ile büyük imkanlar sağlayan geleceğin meslek sahiplerini yetiştirmektedir” diye konuştu.

GENÇLİK AKADEMİ

Pınar Eğitim Kurumları’nın ilk göz ağrısı olan Çözüm Gençlik Akademi’nin ise Yeniyol Mahallesi’nde kurs merkezi olarak öğrencilere birebir eğitim ve özel kabin sistemi ile etüt olanaklarını genişlettiğini anlatan ALPOĞLU, ayrıca LGS- AYT.- TYT – KPSS sınavlarına hazırlıkta tecrübeli ve uzman kadrosu ile hizmetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

VİRÜS ÖNLEMİ

Tüm dünyanın etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını konusunda da gereken tüm tedbirleri ve önlemleri aldıklarını anlatan ALPOĞLU, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pınar Eğitim Kurumları Covid-19 salgını ile ilgili yaşam şartlarının yeniden şekillenmesi ve yeni sosyal yaşama uyum hususunda üzerine düşen sorumlulukların farkındadır. Bu nedenle tüm kurumlarında var olan kurallara uygun hijyenik ortamları hazırlamış okul ve kurs merkezlerini yeniden düzenlemiştir. Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 kapsamında yayınladığı bildirgede okullarda alınacak önlemler tüm kampüsler ve birimlerimizde titizlikle uygulanıp, bu hassas konuda kurumumuz gerekli tedbirleri de alacaktır”

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