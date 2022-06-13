Pınar Koleji mezunları uğurlandı

Silmkent’teki okulun konferans salonunda yapılan törene Özel Pınar Liseleri Koordinatörü Erol Tonga, Özel Pınar Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan, Özel Pınar Tasarım İnovasyon ve Sağlık Lisesi Müdürü Onur Yazgan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından okul kurucusu Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım’ın barkovizyondan öğrencilere seslenmesi ile başladı.

Okul Müdürleri Özcan ve Yazgan öğrencilere seslenerek “Hep doğrudan yana olun. Hangi mesleği seçerseniz seçin mesleğinizde en iyisi olun. Hayatınız boyunca Pınar kimliğini gururla taşıyın. Yolunuz açık olsun. Sizler bizim gururumuz ve geleceğimizsiniz” dediler.

Mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyerek birkaç tavsiyede bulunan Erol Tonga ise “Güce ulaşmak için takındığınız tavır sizin karakteriniz. Güce ulaştığınızda aldığınız pozisyon ahlakınızı belirler. Bunun için lütfen yüksek karakterli ve ahlaklı insanlar olunuz. Bilim güzeldir. Bilimle uğraşınız. Bilim ve bilim insanı imkan bulduğu ve saygı gördüğü yere gider. Bu işin doğası böyledir. Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar, Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi olun. Ülkenizi unutmayın. Güle güle gidin. Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.

Anadolu Lisesi birincisi Nisa Nur Bolat, aldığı eğitimden dolayı öğretmenleri ve Özel Pınar ailesine teşekkür ederken, mezuniyet belgesini de Recep Özcan’dan aldı. Bolat daha sonra ise isim plakasını yaş kütüğüne çaktı. Tasarım İnavasyon ve Sağlık Lisesi birincisi Hümeysa Dur’a ise Onur Yazgan belgesini verdi. Törende mezun öğrenciler danışman öğretmenlerden geçici diplomalarını alırken, kep atılması ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile program son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

