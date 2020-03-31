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Pınar Koleji eğitimi online olarak sürdürüyor

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, ülkede Covid-19 önlemleri kapsamında okullara geçici süre ile ara verildiğini ancak öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına yürütülen online eğitim sistemiyle öğrencilerin evlerinden bu açıklarını kapatarak başarılarından hiçbir şey kaybetmeyeceklerini dile getirdi.

Pınar Koleji eğitimi online olarak sürdürüyor

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, ülkede Covid-19 önlemleri kapsamında okullara geçici süre ile ara verildiğini ancak öğrencilerin derslerinden geri kalmaması adına yürütülen online eğitim sistemiyle öğrencilerin evlerinden bu açıklarını kapatarak başarılarından hiçbir şey kaybetmeyeceklerini dile getirdi.

31 Mart 2020 Salı 19:02
Pınar Koleji eğitimi online olarak sürdürüyor

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, bu süreçte Pınar Kolejinin" Kesintisiz Eğitim Pınar Kolejinde; Pınar Koleji Artık Evinizde" sloganıyla eğitime aynı heyecanla ve azimle internet üzerinden devam edeceğini, 16-30 Mart arasında geçici olarak başlatılan bu eğitimin, okulların açılış tarihinin uzaması ile birlikte sürekli hale getirildiğini söyledi. Anasınıfından itibaren tüm sınıflarda ve LGS ve üniversite sınavları hazırlık sınıflarında da bakanlığın sınavlarla ilgili açıklamaları dikkate alınarak güncellemeler yaparak eğitime devam ettiklerini anlatan Alpoğlu, “Anasınıfından 12. sınıfa kadar, her bir öğrencimiz, kendi öğretmenleri ve kendi sınıf arkadaşlarıyla internet üzerinden canlı öğretime başladılar. Böylece öğrenci ve öğretmenlerimiz, birbirlerine karşılıklı sorular sorabilmekte; alıştıkları sistemle çalışmalarına devam edebilmektedirler.

Pek çok şehirde, MY Kolej ve Pınar Koleji olarak online derslere en hızlı başlayan ve en profesyonel şekilde yürüten ilk kolej olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. MY Lingo ile dil öğretimimiz, MY Follow ile rehberlik sistemimiz, MY Akademi ile sınavlara hazırlık sistemimiz hiç olmadığı kadar zinde ve kuvvetlidir” dedi.

Dinamik yapı ile koşulların gerektirdiği eğitim öğretim şartlarına anında geçiş yaparak öğrencileri başarıya ulaştıracak eğitim ortamını sağladıklarını belirten Alpoğlu, “Pınar Koleji olarak, her zaman ve her koşulda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu belirterek, biz de “Evde kal Türkiye” diyor; sınıflarımızın öğrencilerimizle renklendiği sağlıklı günlerimize dönmeyi diliyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

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