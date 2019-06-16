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Pınar Eğitim Kurumlarının mezuniyet sevinci

Pınar Eğitim Kurumlarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunları, düzenlenen görkemli törende kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Pınar Eğitim Kurumlarının mezuniyet sevinci

Pınar Eğitim Kurumlarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunları, düzenlenen görkemli törende kep fırlatarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

16 Haziran 2019 Pazar 20:50
Pınar Eğitim Kurumlarının mezuniyet sevinci

Anitta Otel’de gerçekleştirilen mezuniyet törenine, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan genel koordinatör Kazım Alpoğlu, öğrencileri başarıyla mezun edebilmenin heyecanı ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Pınar Anadolu Lisesi’nde, Pınar Sağlık Lisesi’nde ve Pınar Temel Lisesi’nde eğitimini tamamlayan yaklaşık 200 öğrencinin, ülke için hayırlı işler yapacağına güvenlerinin tam olduğunu belirten Alpoğlu, “Pınar Eğitim Kurumları olarak üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. Sizleri teker teker yürekten kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Pınar Eğitim Kurumları bünyesinde, sağlık kolejinin beraberinde açılacak olan yüzyılın mesleklerine öğrencileri hazırlamak amaçlı Teknoloji ve İnovasyon Lisesi’nde sınırlı kontenjanda 4 yıl boyunca bakanlık tarafından destekli olarak ücretsiz okunacak Endüstriyel Tasarım bölümünün açılacağı müjdesini veren Alpoğlu, öğrencilerin bu eğitim fırsatını kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere başarı belgeleri verildi. Keplerin fırlatıldığı gecede mezun öğrenciler, günün hatırasını yaşatmak için aileleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bol bol anı fotoğrafı çektirdi. Daha sonra bol bol eğlenen öğrenciler hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesi stres attılar.

(Haber Merkezi)

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