Pınar Eğitim Kurumları’ndan ziyaret
Özel Pınar Eğitim Kurumları Lise Koordinatörü Erol Tonga, Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan ve Rehber Öğretmen Engin Kantemir, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler. (Taner ŞİMŞEK)
Güncel 22.04.2022, 18:27 22.04.2022, 18:52
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