Pınar Çözüm Kurs Merkezi’nden başarılı öğrencisine plaket

Çorum’un gözde eğitim kurumlarından olan Pınar Çözüm Kurs Merkezi öğrencisi olan Berat Kartal, Koç Üniversitesi Psikoloji bölümüne “Anadolu Bursiyerleri” kapsamında tam burslu olarak kesin kayıt hakkı elde etti.

Pınar Çözüm Kurs Merkezi Müdürü Ahmet Tığlı, Koç Üniversitesi’nde tam burs başarısını yakalayan başarılı öğrencileri Berat Kartal’ı kutladı.

Başarılı öğrenciye bundan sonraki eğitim hayatında da başarı dileklerini ileten Tığlı; “Pınar Eğitim Kurumları ve Çözüm Kurs Merkezi olarak ilimizde 30. yılı kutlayacak olan kurumlarımız gelecek nesillere ışık olmaya devam edecektir. 2021-2022 eğitim - öğretim dönemine ciddi kadro değişikliği ile giren teknolojik alt yapısı ile gelişen İnovasyon ve Sağlık Lisesi’nde de kalifiye insan modeli yetiştirmeye devam etmektedir. Şehirde bir marka olan Çözüm Kurs Merkezi 6. sınıftan mezun öğrenciye kadar geniş bir öğretmen kadrosu ile LGS ve YKS de yeni başarılara imza atmaya devam edecektir. Son olarak başarılı öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen tüm Çözüm Kurs Merkezi ve Pınar Eğitim Kurumları paydaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pınar Çözüm Kurs Merkezi Müdürü Ahmet Tığlı başarılı öğrenciye de plaket verdi.

(Süleyman ERDEN)

