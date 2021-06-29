Pınar Anadolu Lisesi mezuniyet sevinci yaşadı
Çorum’un gözde okullarından Pınar Koleji Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen sınav öncesi moral kahvaltısında idareciler, öğretmenler ve öğrenciler bir araya geldi.
Güncel 29.06.2021, 19:33
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Pınar Eğitim Kurumları Lise Koordinatörü Erol Tonga ve Pınar Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Recep Özcan kahvaltıda sınava girecek öğrencilere başarı dileklerini ileterek moral verdi.
Mezuniyet sevincini cübbe giyerek yaşayan öğrenciler mezuniyet hatıra fotoğrafı çektirip bu özel anlarını ölümsüzleştirdi.
(Haber Merkezi)
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