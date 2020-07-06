Pınar ailesi büyüyor

Pınar Koleji ailesine katılan öğretmenleriyle tanışma yemeğinde bir araya gelen Pınar Koleji ve MY Koleji kurucusu Murat YILDIRIM, ailemizin yeni üyelerine “hoş geldiniz” diyerek başarılar diledi.

Pınar Koleji’nin gelişiminden bahsederek yemekte bir konuşma yapan Murat YILDIIM; “Dinamik ve güçlü olan yapımıza katkı sağlamak için aramıza katılan öğretmenlerimizle hep beraber yeni başarılara imza atacağız. Bu büyüme ve güçlenme Çorum’a da eğitim ve marka adına büyük katkı sağlayacaktır. Pınar Koleji Çorum’un bir markası haline gelmiştir. Bizler de bu bilinçle çalışacağız ve daima başaracağız” dedi.

Yemekte konuşan Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım ALPOĞLU ise ailelerine yeni katılan öğretmenlere “hoş geldiniz” diyerek, yeni yapılanmanın kendilerine daha büyük bir sorumluluklar verdiğini, başarı hedeflerinin daha da yükseldiğinin bilincinde olduklarını belirtti.

Kazım ALPOĞLU; “Bu sorumluluğu ve başarı hedeflerini tüm çalışanlarımızla birlikte üstleneceğiz ve Pınar Koleji markasını daha da büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

Karşılıklı sohbet havasında geçen yemek sonrasında ise öğretmen ve idareciler yeni eğitim öğretim yılına tamamlanacak olan kampüs inşaatını da gezdiler.

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