Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini

Kaza yapan uçağın pilotlarından birinin Çorumlu Mahmut Aslan, diğerinin ise Ferdinand Pondaag olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan pilot Mahmut Aslan’ın hafif yaralılar arasında olduğu da haber alındı. Mahmut Aslan, Çorum’un Aşağı Sarılık köyü kökenli.

Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki Zehra Bilgi Koşar ise, Çorumlu eğitimci Hıdır Koşar’ın 8 ay önce vefat etmiş olan kardeşi Aslan Koşar’ın gelini, Gökhan Koşar’ın eşi.

Ticaret Bakanlığı müfettişi Gökhan Koşar ile diş hekimi Zehra Bilgi Koşar, 6 ay önce evlenmişlerdi. İstanbul’da tatil planı yaparak, yaklaşık 10 gün önce kazan yapan uçağın 6. sırasından iki bilet aldılar.

Ancak, İstanbul’da görevi çıkan Gökhan Koşar, daha erken bir güne bilet alıp önceden İstanbul’a gitti. Böylece kaza yapan uçaktaki bileti yandı. Zehra ise eşinin yanına gitmek üzere o uçağa bindi ve hayatını kaybetti.

Zehra Bilgi Koşar’ın cenazesi, dün Tekirdağ Malkara’da gözyaşları içinde toprağa verildi. (Hüseyin AŞKIN)