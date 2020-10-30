Pilav Yarışması’nın 7’ncisi düzenleniyor

Burak Yıldırım’ın işletmeciliğini yaptığı tescilli marka olan Pilavistan halen Çorum’da bir, Samsun’da bir şube ile faaliyetlerini sürdürüyor. Çorum’un markası olarak yakın bir sürede ikinci şubeyi açmayı hedeflediklerini söyleyen Burak Yıldırım, daha önce 6 kez düzenledikleri, 4’ü tatil, ikisi ise para ödüllü “Pilav Yeme Yarışması”nın 7’ncisine başvuruları almaya başladıklarını kaydetti.

Gelen başvurulara göre yarışmanın tarihinin belli olacağını, bugüne kadar 7 milyar TL nakit para ve tatil ödülleri dağıttıklarını, bu yıl da kazananlara 2 bin TL vereceklerini bildiren Burak Yıldırım, başvuru ücretinin ise 200 TL olacağını duyurdu.

Son yarışmada erkeklerde 12 saatte 15 pilav, kadınlarda ise 15 saatte 13 pilavın yenildiğini hatırlatan Yıldırım, Türkiye’ne en uzun süren yemek yarışmasının bitiş saatinin kişilere bağlı olduğunu ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanacağını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)