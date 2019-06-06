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Pil toplamada hedef 10 ton

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında en çok pili toplayan okullara ödülleri verildi.

Pil toplamada hedef 10 ton

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan atık pil toplama kampanyası kapsamında en çok pili toplayan okullara ödülleri verildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 20:37
Pil toplamada hedef 10 ton

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, küçük de olsa bir pilin büyük zararlar verebildiğini ifade ederek, Çorum’un pil toplama konusunda zirveye ulaştığını belirtti. Başarının kaynağının öğrenciler olduğunu anlatan Başkan Aşgın, pillerin toplanarak çevreye zarar veremeyecek hale getirilmesi gerektiğin anlattı.

Aşgın, “Atık pil konusu dünyanın başına bele olan bir meseledir. Avrupa birliğinde, dünya ortalaması 4 gr iken Türkiye’de 1 gr’dır. Ama sayı Çorum’umuzda şuanda 10 gr’dır. Çorum’u zirveye taşıdığınız için öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Başarının mimarı öğrencilerimizdir” dedi.

Bu yıl toplamda 3 ton 750 kg atık pil toplandığını ve bunun 3.5 tonunun sadece okullardan toplandığını söyleyen Başkan Aşgın, toplanan miktarın 1.2 tonunun Bahçelievler ilkokulu, 550 kilogramının Mukadder Akaydın Anadolu Lisesi, 170 kilogramının da Fatih Sultan Mehmet ilkokulu tarafından toplandığını ifade etti.

Konuşmanın ardından Başkan Aşgın çok atık pil toplayan Bahçelievler İlkokulu adına Okul Müdürü Olgun Çakır’a masa tenisi seti, Mukadder Akaydın İlkokulu Müdürü Ahmet Çek’e spor seti ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Sümeyra Yabacı’ya ise satranç seti hediye ederek başarı belgesi verdi.

(Erkan BAYATLI)

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