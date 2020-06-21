Piknik alanlarında yoğunluk vardı

Babalar Günü'nde piknik yapmak isteyenler kentin yakınında bulunan piknik alanlarına akın etti.

Piknik alanlarının içinde boş masa kalmadı, Piknik alanlarının girişinde araçlarda bulunanların ateş ölçümü görevliler tarafından yapıldı. Görevliler ayrıca maske uyarısında bulundu.

Bazı araçların içinde çok sayıda yolcu olduğu görülürken, görevliler araçlardaki vatandaşlara mutlaka maske takın deseler de, maske takmayanların büyük çoğunlukta olduğu görüldü.