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Pideci Erhan Usta yeni lezzetlerle hizmetini sürdürüyor

Erhan Güler’in sahibi olduğu Güler Pide, menüsüne yeni lezzetler ekleyerek tekrar hizmete girdi.

Pideci Erhan Usta yeni lezzetlerle hizmetini sürdürüyor

Erhan Güler’in sahibi olduğu Güler Pide, menüsüne yeni lezzetler ekleyerek tekrar hizmete girdi.

15 Eylül 2019 Pazar 23:05
Pideci Erhan Usta yeni lezzetlerle hizmetini sürdürüyor

Erhan Güler’in sahibi olduğu Güler Pide, menüsüne yeni lezzetler ekleyerek tekrar hizmete girdi.

Lahmacun, Karadeniz pidesi ve 8 çeşit pide lezzetini Çorum’un her yerine servis ettiklerini belirten Pideci Erhan Usta, 5 kişilik ekibiyle sabah 8.00’den akşam 19.00’a kadar hizmet veriyor.

Hijyene ve güleryüze çok önem veren Güler Pide, 8 liradan başlayan pide fiyatlarıyla cebi yakmadan muhteşem lezzetler sunuyor.

Güler Pide Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde No:72’de açılışa özel indirimlerle harika pide lezzetini tatmak isteyenleri bekliyor. (Esra ESEN)

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