Pideci Erhan Usta yeni lezzetlerle hizmetini sürdürüyor

Erhan Güler’in sahibi olduğu Güler Pide, menüsüne yeni lezzetler ekleyerek tekrar hizmete girdi.

Lahmacun, Karadeniz pidesi ve 8 çeşit pide lezzetini Çorum’un her yerine servis ettiklerini belirten Pideci Erhan Usta, 5 kişilik ekibiyle sabah 8.00’den akşam 19.00’a kadar hizmet veriyor.

Hijyene ve güleryüze çok önem veren Güler Pide, 8 liradan başlayan pide fiyatlarıyla cebi yakmadan muhteşem lezzetler sunuyor.

Güler Pide Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde No:72’de açılışa özel indirimlerle harika pide lezzetini tatmak isteyenleri bekliyor. (Esra ESEN)