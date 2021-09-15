Peyzaj Mimarı Sevda Aslan’ın tasarımlarıyla modern bahçeler

Firma sahibi Uğur Balak, 3.000 metrekarelik alanda 200’ün üzerinde çeşit ve çok farklı bir ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini belirterek, Organize Sanayi Bölgesi’nde 20’nin üzerinde fabrikanın ve büyük-küçük 100’ün üzerinde villanın bahçe düzenlemesini yaptıklarını, bahçelere ve bağlara otomatik sulama sistemleri kurduklarını, süs bitkisi zeytin ağacından mavi ladine, kasımpatı ve lavantadan manolyaya kadar en sevilen bahçe bitkilerinin dikimini, periyodik bakım ve gübreleme gibi işlemlerini yaptıklarını anlattı.



Hitit Peyzaj İşletme Müdürü Peyzaj Mimarı Sevda Aslan ise, masa başında değil arazide çalıştıklarını, özgün tasarımlarla hizmet verdiklerini, projelendirmeyi ücretsiz yaptıklarını ifade ederek, “Bilimsel metotlarla ve profesyonelce bahçe düzenlemesi yapıyoruz. Hangi bitkilerin ve çiçeklerin tercih edileceğini, hizmet alan kişinin de zevklerine uygun olarak, en isabetli şekilde belirlemeye çalışıyoruz” dedi.



Showroom’da iç ve dış mekân bitkilerinin, tıbbi aromatik bitkiler de dahil pek çok çeşidini sergilediklerini vurgulayan Sevda Aslan, doğal çim ve rulo çim hizmeti de verdiklerini belirterek, fabrikalara anahtar teslimi bahçe düzenlemesi örneklerinin büyük beğeni kazandığını, yaptıkları işin beğenilmesini ön koşul saydıklarını söyledi.



(Haber Merkezi)

