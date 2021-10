“Peygamberimiz tüm insanlık için iyilik kapılarını açmıştır”

Kandillerin ışıklarıyla sadece karanlık geceleri değil, aynı zamanda manevi feyziyle de daralan gönülleri aydınlatan, zihinleri berraklaştıran müstesna zamanlar olduğunu hatırlatarak mübarek gecelerden birini de Mevlid Kandili olduğunu söyleyen Milletvekili Erol Kavuncu: “Mevlid Kandili insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren nebevi silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed’’in (s.a.s) dünyaya teşrif ettiği gecedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin (s.a.s) doğumu, karanlık dünyamızı nuruyla aydınlatmış; bütün insanlık için iyilik ve esenlik kapılarını açmıştır” dedi.

Peygamber Efendimizin sevgi ve imanı toplumsal barışın temeli yaptığını söyleyen Kavuncu, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Peygamber Efendimiz (s.a.s) insani güzelliklerin ve ahlâkî erdemlerin hepsinin toplandığı yegâne kişiliktir. Resulullah’ın hayatı kendisinden sonra gelen tüm insanlık için en güzel rehberdir. Onun ahlakı, tavsiyeleri ve sünnet-i saniyesi; insanlık için dünya ve ahiret saadetinin pusulasıdır.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’ in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü içeren Mevlid-i Nebi Haftası da Peygamberimizin (s.a.s.) örnekliğini ve insanlığa takdim ettiği değerleri anlamayı, toplumumuzun her kesimine ve gönül coğrafyamıza anlatmayı ve tanıtmayı, günümüz problemlerine nebevi referanslarla çözüm üretmeyi ve Peygamber sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan bir haftadır. Değerlerin yozlaştığı, vefasızlığın kol gezdiği günümüzde gerçek beka meselelerimiz olan aile yapımızın korunması ve gelecek nesillerimizin yetiştirilmesinde de yegâne çare, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in tavsiyeleri doğrultusunda yaşamaktır.

Onun en büyük mirası Kur’an’a, yolumuzu aydınlatan sünnetine uymakla hem dünyamızı hem de ahiretimizi ihya etmiş oluruz. Rehberimizi anlamak, hayatımıza tatbik etmek ve anlatmak bizleri huzura, mutluluğa ve kurtuluşa götürecektir. Dolayısıyla günümüz insanının ve dünyanın özlediği huzur ve güven ortamının tesisi; ancak Hz. Peygamberin (s.a.s) insanlığa tebliğ ettiği hakikatler ile mümkün olacaktır.

Bugün işgaller, kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik, güvensizlik girdabında hukuku, huzuru ve yolunu arayan dünya; Hz. Muhammed’in (s.a.s) getirdiği hakikat ilkelerine, onun ahlakına, rehberlik ve örnekliğine, her zamankinden daha fazla muhtaçtır. İslam’ın sancaktarlığını yapan Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde “Daha Adil Bir Dünya” çağrısıyla tüm dünyada barışın, istikrarın, adaletin tesis edilmesi için çalışan tek ülkedir. Kuvveti üstün tutan batıya rağmen bölgemizde ve gönül coğrafyamızda adaletin sağlanmasında güçlü Türkiye sayesinde önemli mesafeler alınmıştır. İnşallah ülkemizin daha da güçlenmesiyle dünyadaki zulümler son bulacak ve tüm insanlık huzura kavuşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımız, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için Mevlid Kandilinin barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyor, tüm İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum”

