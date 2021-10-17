“Peygamber Efendimize bugün her şeyden daha çok ihtiyacımız vardır”

Mevlid Kandili’nin insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren nebevî silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.)’in dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu hatırlatan Çorum Valisi Çiftçi, “Âlemlere rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyaya teşrif ettiği bu gecede, Mevlid Kandil’ine kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte gönülden yaşıyoruz” dedi.

İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı; cehaletin, zulmün hâkim olduğu; merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu; güçlünün zayıfı ezdiği bir dönemin Allah Resulü’nün gelişiyle, ilmin, adaletin ve merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüştüğünü, cahiliye anlayışının girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanların kardeşliğin, erdemin, ahde vefanın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olduğunu söyleyen Vali Çiftçi yayınladığı Mevlid Kandili mesajında şu görüşlere yer verdi: “Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bizlerin yaşantısı için en güzel örnektir. Müslümanlar olarak Sevgili Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı, insanlığa doğru tanıtmalıyız.

Dünyanın bir emân yurdu, bütün şehirlerin güvenlik beldesi ve yeryüzünün esenlik diyarı olması için “Muhammedü’l Emin” olan o kutlu insanın özelliklerine ve örnekliğine bugün dünya Müslümanlığının ve insanlığın her şeyden daha çok ihtiyacı vardır. Kardeşin kardeşe, ebeveynin evladına, çocuğun ana-babaya, komşunun komşuya, toplumların diğer toplumlara karşı güven duygusu, toplumsal hayatımızın en temel vasfı olmalıdır. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu mübarek gecenin ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini ve tüm insanlığın Peygamber Efendimizin (s.a.s) yüce örnekliğinden nasibdâr olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum.”

(Haber Merkezi)

