Petrol istasyonları önünde uzun araç kuyrukları
Benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10'un üzerinde zam yapıldı.
Güncel 25.02.2022, 21:24
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Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 17 liraya dayandı. Zam kararının duyurulmasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da petrol istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.
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