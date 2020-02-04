Petrol fiyatlarında ‘korona virüs' etkisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünyayı tehdit eder hale geldi. Virüsün sağlıksal etkileri ekonomi alanına da sıçradı. Hastalık dolayısıyla Çin'de üretimde aksamalar meydana geldi. Üretim faaliyetlerinin azalması petrol talebini de sınırladı. Koronavirüsün neden olduğu acil durumun ardından Çin'in petrol talebi yaklaşık yüzde 20 azaldı. Azalan talep fiyatlamalara da yansıdı. Dün akşam ABD tipi ham petrol bir ara 50 doların da altını gördü, yeniden yükseldi. Brent petrol ün varil fiyatı 54 dolar, ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50 dolar seviyesinde bulunuyor.