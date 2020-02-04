Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122136
ALTIN
298.497
DOLAR
5.9686
STERLİN
7.7771
EURO
6.5878

Petrol fiyatlarında ‘korona virüs' etkisi

Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’in talep azaltmasıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandı.

Petrol fiyatlarında ‘korona virüs' etkisi

Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’in talep azaltmasıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandı.

04 Şubat 2020 Salı 14:36
Petrol fiyatlarında ‘korona virüs' etkisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs dünyayı tehdit eder hale geldi. Virüsün sağlıksal etkileri ekonomi alanına da sıçradı. Hastalık dolayısıyla Çin'de üretimde aksamalar meydana geldi. Üretim faaliyetlerinin azalması petrol talebini de sınırladı. Koronavirüsün neden olduğu acil durumun ardından Çin'in petrol talebi yaklaşık yüzde 20 azaldı. Azalan talep fiyatlamalara da yansıdı. Dün akşam ABD tipi ham petrol bir ara 50 doların da altını gördü, yeniden yükseldi. Brent petrol ün varil fiyatı 54 dolar, ABD tipi ham petrolün varil fiyatı ise 50 dolar seviyesinde bulunuyor.

(İHA)

İlgili Haberler
“Yeşil Evden” yol gözüktü
“Yeşil Evden” yol gözüktü
Belediye, dijital video montaj kursu açacak
Belediye, dijital video montaj kursu açacak
Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan
Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar ocakta arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar ocakta arttı
Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 425'e yükseldi
Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 425'e yükseldi
Türkiye nüfusu açıklandı
Türkiye nüfusu açıklandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim