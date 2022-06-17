“Pet hayvanlarının bakım koşulları iyileştirilmelidir”

Devlet Tiyatro Salonu’nda önceki gün gerçekleşen konferansa Belediye Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, veteriner hekimler ve hayvanseverler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Uludağ Üniversitesi Hayvan Beslenme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Deniz, kedi ve köpeklerin beslenmeleri konusunda yaygın olarak yapılan yanlışları dinleyicilerle paylaşarak, bilimsel olarak hayvanların doğru beslemesi ve doğru mama seçimi konusunda havan severlere önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Deniz, özellikle tüm dünyada pet hayvanları arasında en çok tercih edilenlerin kedi ve köpekler olduğunu ifade ederek, “Evcil hayvanların yaşam kalitelerini ve yaşam sürelerini arttırmak tamamen bizlerin sorumluluğu altındadır” diyerek öncelikle hayvanların bakım koşullarının iyileştirilerek yeterli ve dengeli beslemeye önem gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Konferansın organizasyonunu yapan Alfa Cat sahibi Fırat Yıldız, katılımcılara teşekkür ederek, “Veteriner hocalarımız ve tüm hayvanseverlerimizin bundan sonraki etkinliklerde de gereken desteği sunacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan da Çorum’da ilk defa bu tarzda bir etkinlik yapıldığını ifade ederek, “Anlamlı ve güzel bir etkinlik umarım devamı gelir .Çorum’un bu tür etkinliklere ihtiyacı var” diye konuştu.

Çorum Belediye Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın ise konferansta Çorum Belediyesi olarak her zaman hayvanseverlerin yanlarında olduklarını ve onların refahının korunması, daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Mustafa Kalın, “Belediyemiz hayvanseverlerin her türlü isteklerine olumlu cevap veriyorlar. Kedi Evi projemiz var, ihalesi yapıldı. Hayvan Hastanesi projemiz var. 1650 m2 büyüklüğünde. Mobil uygulama yapıyoruz, bitmek üzere. Besleme odaklarında besleme yapılmış mı yapılmamış mı bununla ilgili. Mobil uygulamadan girip bakılacak. Eğer o odak kırmızı ise beslemeye gidebilirsiniz, yeşil ise besleme yapılmış oraya gitmenize gerek kalmıyor. Bu çalışma da bitmek üzere” dedi.



(Tugay GÖKTÜRK)