“Peşin ödeme yapmış aboneden doğalgaz zammı alınabilir mi?”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, zam ya da vergi artışının geriye dönük uygulanamayacağını belirterek, doğalgaz parasını peşin ödeyenlerden geriye dönük ilave ücret alınmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Milletvekili Köse, önergesinin gerekçesinde şöyle dedi:

“Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından kartlı ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan tüketicilerden, doğalgaza zam yapılması halinde yasalara aykırı şekilde geriye dönük fark ücreti alınmaktadır. Yani aboneler, aylar önce peşin ödeme yaparak satın aldığı gaz için daha sonra ilave ücret ödemek zorunda kalmakta, peşin alınan doğalgaz, tüketim tarihine göre yeniden fiyatlandırılmaktadır.

“29 Temmuz 2018 tarihli Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle, bu uygulamaya devam edilmekte ve yüzbinlerce abone mağdur edilmektedir. Abonelerin önceden peşin aldıkları doğalgaz için, daha sonra ilave ücret ödemesi, hem hukuka aykırı, hem de vatandaşların devlete ve devlet kurumlarına olan güvenini de sarsmaktadır.

Kısacası, doğalgazın halihazırda ki pahalılığın yanında, tüketicinin peşin olarak aldığı doğalgaza daha sonra yapılacak zam oranında el konulmaktadır. EPDK, doğalgaz firmalarının isteğine göre hareket ederken, ön ödemeli doğalgaz sayacı kullanan tüketiciler cezalandırılmaktadır. Hukuka ve yasalara aykırı olan bu yönetmelik ve uygulama bir an evvel kaldırılmalı, vatandaşlarımızın bu mağduriyeti giderilmelidir.”

Milletvekilhi Tufan Köse, önerggesinde, “Türkiye genelinde ön ödemeli sayaç kullanan abone sayısı kaçtır? Bu abonelerin kaçından zam ve artışların geriye dönük tahsili suretiyle kesinti yapılmıştır? Bu yolla 2018 yılından bugüne vatandaşlardan ve tüzel kişilerden toplam tahsil edilen miktar nedir?” ve “Hiçbir zam hiçbir vergi artışı geriye dönük olmayacağı gibi, vatandaşın aleyhine olan, ek külfet ve mali yükümlülük getiren düzenleme geriye yürüyemez. Bu bağlamda açık şekilde hukuka aykırı olan bahsetmiş olduğumuz yönetmeliğin iptali için gerekli işlemleri yapacak mısınız?” sorularını da yöneltti. (Haber Merkezi)

