Personel ve hastaların bayramlarını kutladılar

Vali Çiftçi beraberinde Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte ilk olarak İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Görevleri başındaki itfaiyecilerin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Vali Çiftçi ile Başkan Aşgın daha sonra ise Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve İl Emniyet Müdür V. Cemil Erdemli ile birlikte Samsun ve Ankara yolu üzerinde bulunan trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı.

Vali Çiftçi ve protokol üyeleri trafik uygulama noktalarını ziyaretinde, sürücülerin ve seyahat eden vatandaşların da bayramını kutlayarak trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunduktan sonra sürücülere çikolata ve gülsuyu ikramında bulundu.

Trafik uygulama noktaları ziyareti sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek görevi başındaki personelin bayramını kutlayan Vali Çiftçi ve protokol üyeleri, personele çalışmalarında kolaylıklar dilediler.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’nın da hazır bulunduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretinde Vali Çiftçi protokol üyeleri, hastalar, hasta yakınları ve hastane personelinin bayramlarını kutladı. Hastaları odalarında ziyaret eden Vali Çiftçi geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bugün Hastanemizi ziyaret ederek, tedavi gören vatandaşlarımıza hem 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletmek hem de bayramlarını kutlamak istedik. Tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)