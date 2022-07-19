Perihan Yıldırım Haboğlu vefat etti

Merhum Gökhan Yıldırım, Ferhan Kıhtır ve Hakan Yıldırım’ın anneleri, Aydınlık Gazetesi Muhabiri arkadaşımız Buğra ve Tuğçe’nin anneannesi, Selen ve Zeynep’in babaanneleri Perihan Yıldırım Haboğlu Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde hayata gözlerini yumdu.

Perihan Yıldırım Haboğlu’nun cenazesi yarın (20 Temmuz 2022) Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirilecek. Burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, başta arkadaşımız Buğra Kıhtır olmak üzere ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

