Perihan Haboğlu Yıldırım toprağa verildi

Merhum Gökhan Yıldırım, Ferhan Kıhtır ve Hakan Yıldırım’ın anneleri, Aydınlık Gazetesi Muhabiri Gazeteci Buğra Kihtir ve Tuğçe Kihtir’in anneannesi, Yiğit ve Yağız Yıldırım ile Selen ve Zeynep’in babaanneleri, ÇORUM HABER Yazarı İsmail Haboğlu’nun teyzesi, Özlem Yıldırım ve Yusuf Kihtir’in olan Perihan Haboğlu Yıldırım önceki gün hayatını kaybetmişti.

Perihan Haboğlu Yıldırım’ın cenazesi Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

