Perifit Zayıflama Stüdyosu hizmete girdi

Türkiye genelinde bir çok ilde şubesi bulunan yeni nesil kilo verme merkezi konusunda olan Perifit Slimming Studio ilimizde de girişimci yaşam koçu Tuğba Çalış tarafından faaliyete geçirildi.

Perifit Slimming Studio Çorum Şubesi, Cumartesi günü saat 14.00’de düzenlenen törenle açıldı. Yunus 19 AVM içinde bulunan Perifit Zayıflama Stüdyosu’nun açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Yeni nesil son teknoloji cihazları ile ilimizin önemli bir zayıflama merkezi konumuna gelecek olan Perifit Slimming Studio tüm Çorumlulara kişiye özel kilo verme danışmanlığı da yapacak.

Sağlık sektöründe 18 yıllık tıbbi sekreterlik görevinden sonra hayallerinin peşinde eğitimi alarak Yaşam koçu olduğunu söyleyen Tuğba Çalış açılışta yaptığı konuşmada Çorum’da, “fit yaşamın adresi” olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Davetlilere merkezdeki cihatlarla ilgili bilgi veren Çalış, tüm bedeni şekillendirmek üzere tasarlanmış, profesyonel bir cihaz olan Slimroll’ün selülitleri kıran bir cihaz olduğunu, Vakum ve infrared teknolojisini birleştiren eşsiz egzersiz aleti ile de 4 kat fazla kalori harcamasının sağlandığını, Thermal cihazın infrared ısısı sayesinde cildin 4 kat altına inerek yağ dokularına ulaştığını, Vaculife isimli cihazın ise cilt hücrelerine oksijen sağlayarak hücrelerin yenilenmesini sağladığını bildirdi.



(Ömür SOYTEMİZ)

