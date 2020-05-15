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Perçin ailesinin acı günü

Bir süredir rahatsız olan Çorum merkeze bağlı Arpalık Köyü’nden gelme Fatma Perçin vefat etti.

15 Mayıs 2020 Cuma 12:58
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Perçin ailesinin acı günü

Kentimizin tanınmış isimlerinden Duran, Rıza, Ali, Mustafa ve Mithat Perçin ile Güler Özbakar’ın anneleri, merhum Hıdır Perçin’in eşi Fatma Perçin, Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Merkeze bağlı Arpalık Köyü’ne götürülerek, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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