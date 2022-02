“Perakende Yasası biran önce çıkmalı”

Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz ve döviz kurunun yükselmesiyle biriken borçlar, ödenemeyen krediler nedeniyle binlerce esnafın iflas ettiğini vurgulayan hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu, Dolar kurunun 18.40’ı gördüğü Aralık ayında ise 13 14 bin esnafın iş yerini kapattığını vurguladı..

Bugün Türkiye’de 3 milyondan fazla esnaf ve sanatkâr bulunduğuna dikkat çeken Rumi Bekiroğlu, “Zincir marketler; satın alma büyüklükleri, finansal güçleri ve yapıları nedeni ile tedarik zincirinde tek yönlü baskı kurarak üreticileri; satış yaptıklarında da rekabet nedeni ile küçük esnaf ve sanatkârı zorlamakta ve zarara uğratmaktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkârımızın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla bir yasa çıkarılması zorunluluk haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

Bekiroğlu, zincir marketlerin, her ürünü satması ve haftanın her günü açık kalmasının, küçük esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekerek Perakende Yasası’nda yapılacak düzenleme ile zincir market açılışlarına kural getirilmesini isteyen esnafın, böylece mahalle esnafının yeniden canlanacağını dile getirdiğini vurguladı.

Yüzlerce farklı ürünün bir iş yerinde satılmasının ticari ahlâka aykırı olduğunu, Küçük esnafın artık ticari hayatta, haksızlıklara karşı ayakta duracak hali kalmadığını anlatan Bekiroğlu, şunları ifade etti: “Zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, elektronik ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, konfeksiyon, hediyelik eşya gibi 70'ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşan ürünler bulunmaktadır. Anayasanın 173. maddesinde yer alan Devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır hükmü gereği yüzlerce esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış saatleri ve sattıkları ürünlere sınırlama getirilmelidir. Bu kuralları düzenleyen ve 3 milyonu aşkın esnafımızın beklediği Perakende Yasası, Meclis’ten bir an önce çıkmalıdır”

