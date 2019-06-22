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Perakende satış hacmi Nisan’da % 6,9 azaldı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı.

Perakende satış hacmi Nisan’da % 6,9 azaldı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 14:27
Perakende satış hacmi Nisan’da % 6,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Nisan ayı ‘Perakende Satış Endeksleri’ verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azaldı.

(Mehmet DALAR)

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