Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Kasım ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,5 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,3 arttı.

(Haber Merkezi)