Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak dönemi perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre; sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 azalırken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,0 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,9 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,0 azaldı.

(Mehmet DALAR)

