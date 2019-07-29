Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103373
ALTIN
257.513
DOLAR
5.6029
STERLİN
6.8670
EURO
6.2353

Perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Perakende satış hacmi arttı

Perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 22:20
Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Mayıs ayı ‘Perakende Satış Endeksleri’ verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 arttı.

(Emre URAL)

İlgili Haberler
“Çorum yerel basını seviyeli ve yapıcı”
“Çorum yerel basını seviyeli ve yapıcı”
Abdurrahman Başbuğ, oğlunun düğününde yalnız bırakılmadı
Abdurrahman Başbuğ, oğlunun düğününde yalnız bırakılmadı
“Bayram ziyaretine ülkesine gidebilen sığınmacı olamaz”
“Bayram ziyaretine ülkesine gidebilen sığınmacı olamaz”
Barlık’a “hayırlı olsun” ziyareti
Barlık’a “hayırlı olsun” ziyareti
Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü
Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü
Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi
Adliye ve Baro binası Bakan Gül’e iletildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim