Perakende satış hacmi %12,3 arttı

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %2,6, otomotiv yakıtı satışları %0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,2 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %24,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %37,9, otomotiv yakıtı satışları %31,4 arttı. (Haber Merkezi)

