Son Dakika

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel 10.09.2021, 10:15
66
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
parçalı az bulutlu
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@