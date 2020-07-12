Pelin Avşar Karabaş Profesör oldu
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç.Dr. Pelin Avşar Karabaş, “Profesör” unvanını aldı. Prof. Karabaş, Aralık 2017’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Hitit Üniversitesi’ne gelerek Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılışını sağlamıştı.
Güncel 12.07.2020, 20:04
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Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş, Çorum’un tanınmış eğitimcilerinden, lise matematik öğretmeni Mustafa Avşar’ın kızı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde doktora eğitimini tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde doçent oldu.
ÇORUM HABER, Hitit Üniversitesi’ndeki görevi süresince pek çok başarılı etkinliğe imza atan Prof.Dr. Pelin Avşar Karabaş’ı kutlar, akademik kariyerinde başarılarının devamını diler.
(Haber Merkezi)
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