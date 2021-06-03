“Peker’in videosunda adı geçenler ciddi soruşturulsun”

Suç duyurusu öncesinde Adliye önünde bir açıklama yapan Çorum Çağdaş Avukatlar Derneği Başkanı Av. Bülent Diken, “Sedat Peker isimli şahıs tarafından kendi youtube kanalından ülkeyi sarsacak nitelikte açıklamalar yapılmış ve paylaşımlar ülke gündeminin ilk sırasına yerleşmiştir.

Kamuoyunun son haftalarda yoğun bir biçimde tartıştığı Sedat Peker isimli şahsın yaptığı açıklamalarda başta gazeteci Uğur Mumcu ve gazeteci Kutlu Adalı cinayetleri olmak üzere çok sayıda faili meçhul cinayet hakkında bilgi verildiği ve ifşa edildiğini görmüş bulunmaktayız.

Yine aynı videolarda silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, cinsel istismar, yaralama, tehdit, yağma, rüşvet, irtikâp ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiğine dair soruşturmayı gerektirir bilgiler verildiği görülmüştür” dedi.

Sedat Peker tarafından şu ana kadar; gazeteci Uğur Mumcu ve gazeteci Kutlu Adalı cinayetleri, Savaş Buldan, Behçet Cantürk ve diğer iş insanlarının öldürülmesinin alınan karar doğrultusunda olduğu, Mehmet Ağar tarafından dönemin Başbakanı Tansu Çiller’e sunum yapıldığı ve bu doğrultuda karar alındığı, alınan kararın gereğinin yerine getirildiği, faili meçhul cinayetlerin bu doğrultuda Mehmet Ağar ve Korkut Eken gibi ilgili şüphelilerce işlendiğinin iddia edildiğini kaydeden Av. Diken, “Yine şehrimizden bir iş adamından da bu çete tarafından haraç alındığı belirtilmiştir. Yine aynı videolarda milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel istismar suçu işlediği ve mağdurun öldürüldüğü iddia edilmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç örgütleriyle yakın ilişki kurma, Erkan Yıldırım hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları da net bir şekilde ifade edilmektedir. Sedat Peker’in beyanlarında yer, kişi ve zaman belirtmek suretiyle ortaya koyduğu vahim iddia ve tanıklıkları bir suç ikrar ve ihbarı olarak kabul edip soruşturma açılması zorunluluktur. Bahse konu kişinin konuşmaları, devlet ve mafya ilişkileri açısından çok önemli itiraflar barındırmakta olup bu itiraf ve açıklamaların ciddiyetle ele alınması ve bağımsız yargı tarafından değerlendirilmesi, hukuk devleti olma iddiasının gereğidir” ifadelerini kullandı.

Yürütme ve yasamanın temsilcileri ile bunların yakınlarının organize suç örgütü liderleriyle geliştirdikleri hukuk dışı ilişkiler ağının açığa çıkması, iddia edilen uyuşturucu ticareti, cinayet, tecavüz, yağma ve diğer benzeri suçların ivedilikle soruşturulması için söz konusu başvuruyu yaptıklarını kaydeden Av. Diken, “Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu süreci etkin ve etkili bir soruşturma yürüterek çözmek zorundadır. Aksi durum; hukukun tamamen ortadan kalktığı, güçlü olanın, illegal işlere bulaşanın sözünün tek geçer akçe kabul edildiği bir ülke gerçeği ile toplumu baş başa bırakacaktır. Bunun kabulü asla mümkün değildir.

Bu nedenlerle; Sedat Peker’in beyanlarında ikrar ve ihbar edilen tüm suçlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca seri, etkili ve tarafsız bir soruşturma açılarak ilgililer hakkında gerekli adli süreçlerin işletilmesini talep ediyoruz” dedi. (Yusuf ÇINAR)

