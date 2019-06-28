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“PDR sorunları önlüyor”

Çorum Rehberlik Araştırma Merkezi’nin il sonu rehber öğretmenler toplantısı yapıldı.

“PDR sorunları önlüyor”

Çorum Rehberlik Araştırma Merkezi’nin il sonu rehber öğretmenler toplantısı yapıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 23:03
“PDR sorunları önlüyor”

Toplantıya, Türk PDR Genel Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin katılırken açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir yaptı.

Tahir Demir psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının okullarda sorunları önlemede çok önemli bir yer tuttuğunu belirtirken, 2023 eğitim vizyon çalışmalarında rehberlikle alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemi üzerinde durdu.

Pr.Doktor Cengiz Şahin tarafından ruh sağlığı alanında PDR başlıklı sunum yapıldı. Cengiz Şahin 1950'lerden bu yana rehberliğin Türkiye'de yer bulduğunu ve bu alanın artık daha profesyonel bir şekilde icra edilme yoluna gittiğini belirtti.

Cengiz Şahin programda PDR alanında yapılmakta olan ve düşünülen değişimlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yapılan görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Selçuk'un PDR alanında olması sebebiyle meslek alanı ile alakalı çalışmalarda Türk PDR Derneği ile sürekli istişare içerisinde olunacağı ve sık sık görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Cengiz Şahin'in konuşmasından sonra Şube Müdürü Tahir Demir tarafından çiçek ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi ziyaret edilerek kurum çalışanları ile istişarede bulunuldu.

(Yusuf ÇINAR)

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