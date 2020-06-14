Pazarlarda normalleşme ele alındı
Çorum’daki semt pazarlarında normalleşme süreci ile ilgili bir toplantı yapıldı.
Güncel 14.06.2020, 19:56
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Vali Mustafa Çiftçi yönetimindeki toplantıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve daire amirleri de katıldı.
Valilik’te yapılan toplantıda, pazarcı esnafının normalleşme sürecindeki talepleri ve sorunları görüşüldü.
(Haber Merkezi)
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